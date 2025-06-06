Geely не будет строить заводы в США и Европе

Основатель и глава холдинга Geely Ли Шуфу (он же Эрик Ли) на днях выступил с неожиданным заявлением по поводу возможности строительства новых заводов за пределами Китая — оказалось, что это не путь Geely.

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Крупные китайские автопроизводители стремятся обосноваться в Европе, чтобы обойти введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайского производства. Главным застрельщиком здесь выступает компания BYD, которая хочет к 2030 году стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе. В этом году BYD намерена достроить и запустить завод в Венгрии, на 2026 год намечен пуск завода в Турции, вдобавок китайская компания присматривает место для третьего европейского завода — в Германии.

GAC и Xpeng в этом году загрузят своими моделями завод Magna Steyr в австрийском Граце. Leapmotor со следующего года будет производить свои машины в Испании. Chery уже выпускает машины в Испании под маркой Ebro и присматривается к заводам Volkswagen в Германии, собираясь производить на них модели нового бренда Lepas. SAIC подыскивает подходящую площадку для локализации в Европе моделей MG.

В США пока ни одной китайской компании не удалось запустить массовое производство своих автомобилей, но «китайцы» достаточно бодро осваивают Южную Америку.

Последней крупной инвестицией Geely в производство за пределами Китая стало строительство третьего европейского завода Volvo Cars в Словакии (первые два находятся в Швеции и Бельгии), стройка началась в 2022 году, пуск словацкого завода намечен на 2026 год.

Дальнейшей производственной экспансии от Geely ждать не стоит: Ли Шуфу, которого цитирует Automotive News China, заявил, что в планах холдинга больше нет строительства автосборочных заводов в Европе и США, поскольку эпоха глобализации подходит к концу, в мире уже наблюдается переизбыток автозаводов, новые просто не нужны.

Geely продолжит развивать бизнес за пределами Китая, но будет делать ставку на различные партнёрства, чтобы использовать сущесвтующие производственные площадки для локализации своих машин и комплектующих в той или иной части света. Наиболее плотно холдинг Geely сейчас сотрудничает с французской Renault Group, с которой он в прошлом году создал гигантское моторное СП Horse Powertrain. Geely также будет использовать южнокроейский завод Renault для выпуска электрического кросс-лифтбека Polestar 4 с целью его поставок в США.

Сейчас приоритетным географическим направлением развития бизнеса Geely является Юго-Восточная Азия, особенно Малайзия.

В Европе интересы китайского холдинга представляют марки Volvo, Polestar, LEVC, Lotus, Lynk & Co, smart и Zeekr, при этом модели Lynk & Co, Polestar, smart и Zeekr в Европе сейчас не производятся. Если Geely понадобится локализовать какую-либо модель в Европе, она может сделать это на контрактной основе — благо пустующих и недозагруженных площадок сейчас много, например, нидерландский завод VDL Nedcar или финский Valmet Automotive. Можно также купить ненужный завод у Volkswagen или Ford со всей готовой инфраструктурой, а вот строительство новых заводов с нуля уже не имеет смысла.