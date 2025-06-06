Peugeot сильно рискует: как экономия обернулась угрозой для пассажиров

В ходе испытаний, проведенных организацией LatinNCAP, кроссовер Peugeot 2008 продемонстрировал результаты, которые позволили ему получить одну звезду из пяти возможных. Исследования были направлены на оценку пассивной безопасности автомобилей, предназначенных для эксплуатации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, следует из релиза LatinNCAP.

В результате краш-теста, имитирующего лобовое столкновение, автомобиль получил всего одну звезду из-за того, что не обеспечивает достаточный уровень защиты взрослого пассажира.

В стандартной комплектации кроссовера отсутствуют боковые подушки безопасности, поэтому тест на столкновение со столбом не проводился. В связи с этим, кроссовер не получил баллы за этот параметр. Кроме того, автомобиль, производимый в Аргентине, показал недостаточную защиту пассажиров-детей.

По словам председателя Latin NCAP Стефана Бродзяка, полученный результат «неприемлем и отражает тревожное отсутствие приверженности базовой безопасности со стороны Stellantis в регионе».

«Это не техническое ограничение, а бизнес-решение, которое ставит во главу угла снижение затрат за счет человеческих жизней», — добавил он.

Ранее национальный автопроизводитель Ирана Iran Khodro (IKCO) опубликовал снимки краш-теста своей перспективной модели — компактного кроссовера Reera.