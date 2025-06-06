В Великобритании продают кемпер Airstream, простоявший 20 лет в сарае

Автодом с пробегом всего 27 400 километров хранился в сарае в законсервированном состоянии и до сих пор не получил ни одной ставки. Несмотря на возраст, он сохранился практически в идеальном виде: кожаные диваны, кухня с духовкой и полноценная ванная — всё осталось как новое. Под капотом — восьмицилиндровый двигатель Chevrolet, в салоне — плюш, дерево и кондиционеры.

© Motor.ru

На аукционе Bonhams в Великобритании появился необычный лот — кемпер Airstream модели 350LE, выпущенный в 1990 году. За свою жизнь автомобиль проехал всего 27,4 тысячи километров и большую часть времени провел в сарае, куда его поставили более 20 лет назад. Моторхоум отличается роскошным исполнением: в нем установлены кожаные кресла и диваны, дубовая мебель, зеркальные панели, а также кухня с плитой, духовкой и двойной раковиной.

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

Кемпер построен на базе автобуса длиной 10,7 метра и оснащен восьмицилиндровым двигателем Chevrolet объемом 7,4 литра, работающим в паре с автоматической коробкой передач GM Hydramatic 400. Все три оси снабжены пневматической подвеской, обеспечивающей высокий уровень комфорта. В автодоме также есть ванная комната с душем, отопление на пропане, аудиосистема, телевизоры и два кондиционера. Единственный неработающий узел — указатель уровня топлива, кроме того, требуется замена аккумуляторов.

В феврале на аукционе Bring a Trailer появился еще один интересный лот — кемпер на базе фургона Alfa Romeo. Машина, ранее использовавшаяся на Сицилии и в Модене, была переоборудована в жилой автомобиль с надстройкой и запасным колесом на крыше. Актуальная ставка на момент публикации составляла 7,5 тысячи евро, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta.