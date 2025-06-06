Peugeot 2008 разочаровал на краш-тесте

Южноамериканская ассоциация Latin NCAP проверила безопасность Peugeot 2008 аргентинской сборки, который продают в Бразилии. Результат оказался намного хуже, чем ожидалось: модель заработала всего одну звезду из пяти возможных, показав плохую работу систем пассивной и активной безопасности. Stellantis способен на большее, но продолжает экономить на южноамериканских машинах, отметили в Latin NCAP.

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Защиту взрослых пассажиров в Peugeot 2008 с четырьмя подушками безопасности оценили всего в 42 процента, детей — в 59 процентов, пешеходов — в 54 процента. Работа систем безопасности набрала 56 процентов.

При фронтальном ударе кроссовер показал неплохую защиту головы и шеи водителя, но слабую защиту его грудной клетки и левого колена переднего пассажира. При боковом ударе защита водителя оказалась лучше. Правилами предусмотрен и боковой удар в столб, но Peugeot 2008 его избежал, так как в стандартной комплектации лишен боковых подушек безопасности.

В «базе» у кроссовера есть крепления ISOFIX, но спереди детское кресло не установить: нет возможности отключить передний пассажирский эйрбег. Для пешеходов оказались опасными зоны возле передних стоек.

Некоторые системы из арсенала 2008 — например, функции удержания полосы движения и обнаружения слепых зон — не принесли кроссоверу дополнительных баллов, так как были опциональными или не соответствовали минимальным требованиям Latin NCAP.

По словам главы организации Алехандро Фураса, это далеко не первый провал местного автомобиля Stellantis. При этом конкуренты продают более безопасные и даже «пятизвездочные» модели — это, например, Nissan Kicks Play, Hyundai Creta и Volkswagen T-Cross. Модели концерна, сделанные для Европы, куда лучше показывают себя на краш-тестах, и это тревожный тренд, заметил Фурас.