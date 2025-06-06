Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту ограничено с 15:39. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

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Водителей, находящихся в зоне досмотра на Крымском мосту, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности, говорится в Telegram-канале.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост. Ранее официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв у Крымского моста действительно был, однако он уточнил, что мост работает в штатном режиме, никаких повреждений нет.

До этого заместитель главы Крыма Олег Крючков на фоне вражеской активности в акватории Черного моря обвинил украинскую армию в информационной атаке. Также Службы безопасности Украины заявляли о двух попытках удара по переправе. Кроме того, сообщалось о ликвидации системами противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата над Крымским мостом.