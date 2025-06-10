Xpeng и Huawei представили проекционный дисплей для автомобиля

Китайская компания Xpeng совместно с технологическим гигантом Huawei представила новую систему проекционного дисплея для автомобилей — AR-HUD. Это первая в мире система такого рода, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) для помощи в управлении.

© Ferra.ru

Презентация прошла в Гуанчжоу, где расположен главный офис Xpeng. Несмотря на конкуренцию в разных сферах, две компании объединились для создания инновационного решения. AR-HUD проецирует изображение размером 87 дюймов прямо на лобовое стекло, отображая данные о скорости, автономном вождении и состоянии дороги.

Huawei разработала аппаратную платформу AR-HUD, которая обеспечивает высокое качество изображения — яркость до 12 000 нит и контрастность 1800:1. Благодаря этому информация остается четкой и легко читаемой даже при ярком дневном свете.

Xpeng отвечает за интеллектуальную часть системы. Их алгоритмы позволяют дисплею анализировать дорожную обстановку, предсказывать поведение и подстраивать отображаемую информацию под конкретную ситуацию. Например, навигация показывает полосы движения и предупреждает о поворотах.

Кроме того, AR-HUD помогает повысить безопасность. В сложных погодных условиях — при дожде или тумане — система автоматически определяет положение впереди идущего автомобиля и границы полосы, подавая водителю необходимые предупреждения.

Первые автомобили с этой системой — кроссовер G7, который Xpeng планирует вывести на рынок в этом году.