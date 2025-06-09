BMW продлит жизненный цикл родстера Z4

Портал BMW Blog со ссылкой на профильные форумы пишет, что спорткар в кузове G29 задержится на конвейере. Изначально предполагалось, что жизненный цикл завершится в октябре 2025-го, однако в итоге производство решили продлить до марта 2026 года, а для рынка США — до мая 2026 года! В последние два месяца собирать продолжат только шестицилиндровые модификации BMW M40i.

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В 2024 году в США на 90% выросли продажи BMW Z4, причём большинство клиентов предпочли дорогую версию с 6-ступенчатой «механикой». В целом спрос на модель тоже растёт, поэтому баварцы готовы отсрочить неизбежное. Первый квартал 2025 года BMW Z4 закрыла в плюсе (+4,2%), а в США прибавка составила 29%.

По неофициальным данным, в мае будущего года с конвейера сойдёт и последняя Toyota GR Supra, хотя «прощальные» тиражи показали ещё прошлой осенью. Обе модели выпускаются на заводе Magna Steyr в Австрии, так что синхронное завершение производства напрашивается. Вероятно, отставка Z4 ознаменует завершение эры «открытых» BMW с «механикой».

Преемник BMW Z4 не планируется, кабриолет 8-Series тоже уйдёт в отставку без наследника. Как только завершится жизненный цикл «четвёрок», эпоха топливных BMW со складной крышей подойдёт к концу. В какой-то момент кабриолет должен быть у электромобилей Neue Klasse, но быстрого дебюта «нишевых» моделей можно не ждать.