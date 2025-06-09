Дешевый кроссовер VW Tera вызвал ажиотажный спрос

Презентация «бюджетника» для рынка Бразилии состоялась три месяца назад, но конфигуратор запустили только сейчас, а дилеры начали принимать заявки вечером 5 июня. Всего за 50 минут покупатели зарезервировали 12 тысяч Volkswagen Tera, причём ажиотаж возник не вокруг небогатых комплектаций, а вокруг наиболее оснащённых паркетников с 6-ступенчатым автоматом.

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В марте Volkswagen показал наиболее оснащённые Tera с двухцветным кузовом, легкосплавными дисками, климат-контролем, турбомотором 1.0 (116 л.с.) и классическим автоматом. Именно такие оказались востребованы в Бразилии, но к чести компании внешность базовой комплектации с «атмосферником» 1.0 (84 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» тоже не стали скрывать.

© Volkswagen

В начальной версии цена составляет 103 990 реалов (19 тысяч долларов), и за эти деньги колёса будут 15-дюймовыми, диски штампованными, салон однотонно-чёрным. Однако 8-дюймовая виртуальная панель приборов, круиз-контроль, светодиодная оптика, система автоторможения и медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином есть сразу. Также предусмотрен кондиционер с классическим блоком тридцатилетней давности.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Самая дорогая версия потянет на 142 290 реалов (25 тысяч долларов), но за эти деньги двигатель будет с турбонаддувом, коробка передач Aisin, добавится бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, виртуальная панель приборов (10,25 дюйма), беспроводная зарядка для гаджетов, системы слежения за разметкой и контроля «слепых» зон.

За пределами Бразилии новый Volkswagen Tera пока не предлагают, но кроссовер на базе Polo станет «глобальным»: его ждут на двух континентах в более чем 20 странах. Южная Америка станет основным рынком, на роль второго континента подходят Африка и Азия, но подтверждения экспортных планов нет.