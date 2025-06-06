Ограничения движения на Крымском мосту отменили

Движение по Крымскому мосту возобновилось спустя четыре часа перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по оповещению населения о ситуации на объекте.

Ограничения действовали с 15:39 до 19:29.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе.

3 июня Служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.