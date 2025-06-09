Специально для РФ стоимость внедорожника Rox 01 упала на миллион

Стоимость семиместного Family Edition снижена на 953 тысячи, и теперь он стоит 8 216 000 рублей. Цена шестиместного Business Lounge Edition упала сразу на 1 003 000 рублей, и его можно приобрести за 8 376 000.

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Rox 01 оснащён гибридной силовой установкой, работающей на базе двух мощных электродвигателей (по одному на каждой оси) и не связанного с колесами полуторалитрового бензинового двигателя, выполняющего роль генератора.

Разгон до 100 километров в час возможен за 5,5 секунд. Запас хода рассчитан на 1 362 километра при полностью заправленном баке и наличии самой ёмкой в классе батареи от CATL на 56,01 киловатт-часа.

Внедорожник имеет систему полного привода E-AWD с динамическим распределением крутящего момента и электронно-управляемые амортизаторы, которые меняют свои настройки в зависимости от выбранного режима движения. Их пять — «Грязь», «Песок», «Камни», «Брод» и «Снег».

Все Rox, представленные на российском рынке, имеют официальную заводскую гарантию сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега при условии соблюдения эксплуатационных рекомендаций, указанных в руководстве. На батарею производитель предоставляет дополнительную гарантию сроком 8 лет или 240 тысяч километров, сообщают «Автоновости дня».

Бренд Rox китайского автоконцерна Sinomach вывел на российский рынок свой новый внедорожник 01 в феврале 2025 года.