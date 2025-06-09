Грузовик «КамАЗ-Мастер» мгновенно продали за 100 млн рублей

Пресс-служба автогиганта подтвердила: на одном из популярных классифайдов реализовали прототип модели с индексом «43509». Речь идёт об автомобиле образца 2018 года, который побеждал на ралли-марафонах «Шёлковый путь» в 2018 и 2019 годах, на гонке «Золото Кагана» в 2020 году и «Дакаре-2020». Покупателя не смутила цена 100 миллионов рублей (1,27 миллиона долларов).

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«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски

С одной стороны, продажа КамАЗа-43509 может быть удачным рекламным ходом вместе с популярным классифайдом: именно этот гоночный грузовик сейчас выставлен на ВДНХ с соответствующим стендом. С другой стороны, челнинский автогигант уже продавал исторические машины команды «КамАЗ-Мастер» в 2022 году, когда завод лишился спонсоров. Тогда самые современные модели оценили в эквивалент одного миллиона долларов.

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Под капотом супергрузовика 13-литровый шестицилиндровый турбодизель ISZ-13 компании Cummins. Агрегат развивает 1050 лошадиных сил и 4500 Нм крутящего момента. Болид снаряжённой массой 8,5 тонны способен разогнаться до 165 км/ч. Данные о разгоне 0-100 разнятся: в сообщении пресс-службы указаны оптимистичные шесть секунд, в объявлении — более реалистичные восемь секунд.

По открытым данным удалось установить, что пока собственник гоночного КамАЗ-43509 не менялся: автомобиль в первый и единственный раз поставили на учёт 31 мая 2018 года. Хотя с 2023 года российский автопроизводитель не допущен на «Дакар», в ралли-марафонах в Азии и Европейской части России грузовики соревнуются, и для них подготовлена своя программа импортозамещения.