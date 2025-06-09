Издание 59.ru выяснило, почему переход на новую систему с 1 июня привёл к транспортному коллапсу. Перевозчики пожаловались на «антисанкционные» автобусы ЛиАЗ: новые машины оказались с неисправностями, которые мешают при интенсивной эксплуатации и приводят к недовольству пассажиров. Глава департамента транспорта Пермского края указал на срыв сроков поставки со стороны ЛиАЗа.

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«Ярославская транспортная компания — 2» не получила законтрактованные автобусы ЛиАЗ в срок: машины должны были поступить в Пермь 1 июня, но в итоге всю партию ждут в течение лета. Владелец перевозчика «АААвто» Александр Антипов заявил журналистам, что «досанкционные» автобусы ЛиАЗ «были на порядок лучше». У новых машин медленно открываются двери, глючат автоинформаторы и табло, а кондиционеры самопроизвольно отключаются.

Директор перевозчика «Дизель» Андрей Биневский согласился, что автобусы пришли с завода с неисправностями дверей и кондиционеров. Руководитель предприятия пояснил, что отказ кондиционера невозможно починить на линии: такая машина остаётся в строю, а ремонт выполняется в автопарке. Также в автотранспортном предприятии пожаловались на проблемы функции адресного открывания дверей на «гармошках» ЛиАЗ.

Год назад нарекания у перевозчиков возникли к другому производителю автобусов — НефАЗу из орбиты КамАЗа. У «антисанкционных» машин семейства 5299 были другие слабые места: несогласованность двигателя с китайской трансмиссией Fast Gear, поломки мостов и коробок передач.