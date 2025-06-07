Босс Bugatti раскритиковал «турбогибриды» и рассказал о будущем фирмы

Генеральный директор прославленной марки Мате Римац выразил недоумение, зачем конкуренты сочетают гибридную систему с турбомотором. По мнению главы Bugatti, ставка на турбо — компромисс сам по себе. На проекте Tourbillon переход на «атмосферник» V16 стоил 600 лошадиных сил (по сравнению с турбо W16), но разницу скомпенсировали электродвигатели.

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Практически все производители суперкаров вынуждены сочетать турбомоторы с гибридными системами, чтобы уложиться в эконормы. Мате Римац заявил, что водил все гибридные суперкары, но не понял подхода. Поэтому Tourbillon создан по другому рецепту и может удовлетворить разных водителей: под педалью всегда есть много мощности, либо от атмосферного бензинового ДВС (1000 л.с.), либо от электромоторов (800 л.с.).

Мате Римац пообещал, что новый гиперкар должен быть легче Chiron, то есть модель окажется первым гибридом, который легче аналога с ДВС. И это несмотря на батарею ёмкостью 25 киловатт-часов. Сэкономить массу удалось за счёт технологичности: например, подвеска «похудела» на 45% за счёт аддитивной печати. У Chiron позаимствовали только одну деталь: кнопку подсветки потолка.

Мате Римац не исключил, что после выпуска 250 купе Tourbillon компания займётся родстером. Платформа позволяет выпустить заднеприводный гиперкар, версию без гибрида или с минимальной электрической составляющей. Однако босс Bugatti признал, что совсем отказаться от электродвигателей будет довольно сложно, такой проект потребует радиального пересмотра всей системы. А вот переживать о надёжности клиентам не нужно: Римац пообещал сделать Tourbillon беспроблемным и пригодным для длительной эксплуатации.