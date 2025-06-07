В России стали собирать внедорожные пожарные грузовики с мотором Iveco

Миасская компания «Приоритет» представила новую линейку для нужд МЧС. Спецтехника для пожарных основана на грузовиках АМТ: вопреки санкциям цистерны могут быть с кабиной, двигателем и раздаткой итальянского происхождения (СП SAIC-Iveco Hongyan). Публично показали автоцистерны с колёсными формулами 4х2 и 4х4, но в каталоге нашёлся «арктический» вариант 6х6.

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После 2022 года пожарные машины в основном закупались на отечественных шасси, но теперь в каталоге «Приоритета» есть альтернатива: готовы цистерны на базе JAC N120, N180, N200 (4x2), а также внедорожные варианты на базе АМТ как с двухосным, так и с трёхосным шасси. В обоих случаях происхождение китайское: просто JAC использует лицензионные двигатели Cummins, а AMT — лицензионные Iveco.

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Компания АМТ до 2022 года называлась Iveco-АМТ и выпускала грузовики совместно с итальянскими партнёрами. После ухода Iveco концепция не изменилась: своими силами создавали несущую раму, а начинку покупали на стороне. Сейчас на внедорожных AMT NV с колёсной формулой 6х6 используются китайские коробки передач Fast Gear, турбодизели Iveco (476 л.с.), кабины от Iveco Trakker, а также раздаточные коробки SAIC-Iveco.

Пожарные грузовики на иностранных шасси сохраняют двухрядную шестиместную кабину, а ёмкость цистерны составляет от 3000 до 6000 литров в зависимости от основы, ёмкость баков пенообразователя от 180 до 1000 литров. Насосы и пожарные стволы отечественного производства. Гарантийный ресурс — 1500 циклов или 12 месяцев.