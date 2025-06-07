Производство автомобилей в Великобритании упало до минимума за 70 лет

По данным Wards Auto апрель 2025 года завершился с результатом 59 203 единицы: так мало машин в Соединённом Королевстве не делали с 1952 года! Причин кризиса в автопроме несколько: на спад повлияли таможенные пошлины Трампа, пасхальные каникулы и пересменки на конвейерах. Общество производителей и продавцов автомобилей ждёт вмешательства властей.

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Аналитики исключили из статистики месяцы «пандемийного» 2020 года и выяснилось, что в Великобритании торговый год начался с худшим результатом с 2009 года. Производство легковых машин сократилось на 8,6% (до 56 534 единиц), а выпуск легких коммерческих машин обвалился на 68,6% (до 2669 единиц) из-за закрытия завода Vauxhall.

В отрасли считают, что автопром Великобритании переживает системный кризис, и властям пора вмешаться. Поскольку Правительство признало важную роль автомобилестроения в развитии экономики, необходимо договариваться об улучшении торговых условий с США, Евросоюзом и Индией. Падение производства вынудит британцев обратиться к рынку подержанных машин, который и без того перегрет.

В краткосрочной перспективе новые автомобили в Великобритании могут подорожать. Однако без собственных заводов в Соединённом Королевстве не останутся: Toyota готова перенести в Англию производство GR Corolla, а Nissan заинтересован в загрузке площадки в Сандерленде китайским партнёром Dongfeng.