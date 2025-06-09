Неофициальный преемник Mohave появится до конца десятилетия

В беседе с австралийскими журналистами специалист по ходовой части Грэм Гэмболд проговорился, и на прямой вопрос о пикапе Tasman с кузовом типа универсал ответил «через три года». Директор по маркетингу Kia Дин Норбиато поспешил вмешаться и сгладить ситуацию, заявив, что приоритет компании — успех грузовичка, и только после достижения целевых продаж можно двигаться дальше.

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Судя по уверенному ответу инженера Kia, рамный внедорожник находится на повестке дня, а дебют может состояться в 2028 году. Однако официально подтверждать разработку в компании не спешат: таковы корпоративные правила. В конечном счёте Грэм Гэмболд заявил, что «нужно перевести дух», ведь о пикапе Kia журналисты спрашивали в течение десяти лет.

Ранее представители компании называли ориентиром для пикапа Tasman конкурирующий Ford Ranger, следовательно, при разработке внедорожника компания будет учитывать решения Everest и соразмерного Toyota Land Cruiser Prado 250. Представители Kia дали понять, что решение выпустить более «грузовой» пикап с вариантами однорядной кабины и длинной платформы было осознанным, то есть Tasman не стал дословно повторять Ford Ranger.

В прошлом году Kia завершила производство Mohave, и сейчас в линейке не осталось рамных внедорожников. Однако на некоторых рынках такие автомобили востребованы, а платформа Tasman без сомнений может послужить основой для универсала. Впрочем, на важнейшем рынке в Австралии продажи новейшего пикапа стартуют в июле, а адекватная статистика продаж соберётся к концу года.