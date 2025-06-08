BMW показала 5-Series E39 с пробегом 940 тысяч километров

В официальном аккаунте подразделения Classic появились снимки «пятёрки» финна Юхи Бэкманда. Автомобиль сошёл с конвейера 10 июня 1996 года и до сих пор не сменил собственника. Хотя на одометре 940 503 километра, пресс-служба BMW утверждает, что менялись только расходники: двигатель, коробка передач и обшивки салона оригинальные, лакокрасочное покрытие кузова в основном тоже.

© Motor.ru

Поскольку машина всю жизнь провела в Финляндии, ей довелось поработать в суровых условиях: как-то раз двигатель запускался при -37,5 градусах по Цельсию, а на заключительном снимке в ряду термометр показывает -34,5 градуса по Цельсию. Подразделение BMW Classic утверждает, что история не закончена, и Юхи Бэкманд продолжает пользоваться «пятёркой».

© BMW Classic

© BMW Classic

© BMW Classic

Никаких видимых следов износа на снимках в соцсетях нет, хотя фотографии сделаны в разное время, а крупного плана автор избегает. Известно, что выдающийся пробег достигнут на ранней E39 в модификации 523i с рядным шестицилиндровым 2,5-литровым бензиновым двигателем М52. Агрегат выдаёт 170 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента, тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику».

Без малого миллион километров за 29 лет эквивалентны пробегу 35 тысяч в год, а секрет «долголетия» объясняют регулярным техническим обслуживанием у официальных дилеров. А ещё история подтверждает исключительное качество автомобилей из 1990-х годов. Больше подробностей о финской BMW 5-Series обещают обнародовать в течение года.