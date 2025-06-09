В России резко выросли продажи новых Toyota, BMW и Mercedes

Основатель «Автостата» Сергей Целиков поделился итогами мая 2025 года среди «глобальных» брендов. Если оставить за скобками автопроизводителей из Китая, России и Беларуси, то продажи в последний весенний месяц год от года выросли на символические 2%, хотя рынок в целом упал на 28%. Отлично идут дела у Toyota (+48%), BMW (+39%) и Mercedes-Benz (+54%): спрос на новые модели резко вырос.

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В абсолютных величинах продажи Toyota, BMW и Mercedes-Benz в мае невелики: на троих продано всего 3,2 тысячи новых машин. Поскольку «Автостат» учитывает данные первичной регистрации в ГИБДД, в категорию новых машин попадают машины моложе трёх лет, ввезённые из других стран. Ренессанс иномарок в мае связывают с укреплением рубля. Однако Kia (-37%) и Hyundai (-30%) завершили месяц в минусе.

«Глобальные» бренды занимают всего восемь процентов общего объёма продаж, тогда как топ-5 крупнейших корпораций (Lada, Chery, Great Wall, Geely и Changan) захватили 81% российского авторынка. Падение продаж у первой пятёрки оказалось выше рынка (-32%), а самый успешный среди «санкционных» брендов — российский Solaris, который закончил май в плюсе на 70%!

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На подъёме и сектор люксовых автомобилей: по сравнению с 2024 годом продажи предметов роскоши растут. Некоторые марки восстановились до уровня 2021 года, и это с учётом санкций, сложных цепочек поставок и значительной переплаты относительно европейских и американских цен.