У нового Ford Mustang GT появится ретроверсия в стиле 1980-х

Ford показал ретроверсию Mustang GT в стиле 1980-х. «Голубой овал» добавит в конфигуратор пони-каров 2026 модельного года пакет FX Pack. Ford решил напомнить о второй половине 1980-х особыми акцентами: палитра цветов расширится за счёт оттенка морской волны, добавятся белые колёсные диски, поменяются фонари, а салон оформят в клетчатом стиле под старину. Винтажные опции будут доступны только для восьмицилиндровых Ford Mustang GT.

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На официальных снимках изображен фастбэк с пакетом Performance, и его особенностью являются диски с необычным дизайном. Цвет Oxford White для FX Pack обязателен. Также в белом будут шильдики мустанга, GT и 5.0 на кузове, а вот фонари с белым напылением с 2026 года предложат для всех «Мустангов» в качестве опции. Внутри вставки из перфорированной кожи подражают тканевым креслам 1980-х.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Интересно, что сочетания доступны и для стандартных кресел, и для опциональных ковшей Recaro. Наконец, для FX Pack предложат нестандартные ремни безопасности оранжевого, синего или чёрно-красного цвета, а декоративные элементы в салоне сделают особым шрифтом. Изменений по технике не заявлено: с атмосферным V8 5.0 по-прежнему будет сочетаться и 6-ступенчатая «механика», и 10-ступенчатый автомат.

Приём заказов на Ford Mustang 2026 модельного года откроется в конце июня, тогда же в конфигураторе добавятся цены. Сейчас GT Premium стоит от 51 тысячи долларов, а Dark Horse обойдётся в 64 тысячи долларов: в этот диапазон попадёт фастбэк FX Pack в ретростиле.