В России существенно подорожали фургоны и грузовички Sollers Atlant. На официальном сайте компании появились новые прайс-листы, и для всех модификаций разница составляет 194-195 тысяч рублей, что соответствует надбавке от 4,5 до 5,7 процента. Базовый фургон с короткой базой и двигателем объёмом 1,9 литра стоит 3 619 000 рублей, бортовой грузовичок не купить без 3 806 000 рублей, а микроавтобус потянет на 4 494 000 рублей.

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С одной стороны, Sollers почти полтора года не менял прайс-листы семейства Atlant: например, для микроавтобусов прошлое удорожание датировано октябрем 2023 года. С другой стороны, обновлённые цены справедливы для «дореформенных» машин, а на подходе рестайлинговый SF5 с ранее невиданными опциями.

В продаже фургоны с автоматической коробкой передач, другим дизайном экстерьера и интерьера ожидаются летом, сначала на рынок выйдет «средняя» версия L2, которая в начале мая стоила 3 475 000 рублей, а теперь обойдётся в 3 669 000 рублей.

Впрочем, цены указаны без учёта прямых скидок, дисконта за лизинг, трейд-ин или кредит, также можно сэкономить 100 тысяч рублей, если получать машину на заводе в Елабуге. Со спецпредложениями Sollers Atlant могут быть дешевле на 530-750 тысяч рублей.

В этом году Sollers активно расширяет линейки легких коммерческих машин: уже в продаже недорогие фургоны SF1, а до конца года гамму пополнят пятитонники Atlant Max с дизайном в духе Mercedes-Benz Sprinter.