«Заряженный» Nissan Patrol нового поколения раскрыт до премьеры. В соцсетях растиражировали снимки машин в кузове Y63 серии Nismo. Такие Nissan Patrol в объектив ранее не попадали, но список доработок ожидаем. По традиции, японцы добавили агрессивный обвес, затемнили светотехнику, поменяли решётку радиатора, накладки над колёсными арками и колёсные диски. «Заряженная» версия тоже перейдёт от атмосферного V8 к «битурбошестёрке».

© Motor.ru

Арабские фотошпионы ожидают от Nissan Patrol Nismo спортивной подвески, ведь у предшественника были оригинальные амортизаторы Bilstein, а клиренс уменьшали с 275 до 260 миллиметров. Также напрашивается форсировка 3,5-литрового V6: штатно он выдаёт 425 лошадиных сил и 700 Нм, но на версии Nismo отдачу могут увеличить минимум до 456 лошадиных сил (как на «родственном» Infiniti QX80).

© @cars_secrets

© @cars_secrets

© @cars_secrets

Снаружи самый дорогой внедорожник не спутать благодаря красному декору, надписям Nismo, крупноячеистой решётке радиатора, развитому диффузору с «формульным» фонарём и низкопрофильным дискам. Вероятно, ставку сделают на 22-дюймовые колёса, а в салоне появятся вставки под карбон, другая обшивка сидений, красная прострочка и другие скины панели приборов.

Сейчас самый оснащённый Nissan Patrol Platinum стоит в ОАЭ от 389 тысяч дирхамов (106 тысяч долларов), но Nismo наверняка окажется дороже минимум на пять процентов. Поскольку машины уже не скрывают, до премьеры остаются считанные недели, а то и дни.