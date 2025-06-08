«Заряженный» Nissan Patrol нового поколения раскрыт до премьеры. В соцсетях растиражировали снимки машин в кузове Y63 серии Nismo. Такие Nissan Patrol в объектив ранее не попадали, но список доработок ожидаем. По традиции, японцы добавили агрессивный обвес, затемнили светотехнику, поменяли решётку радиатора, накладки над колёсными арками и колёсные диски. «Заряженная» версия тоже перейдёт от атмосферного V8 к «битурбошестёрке».
Арабские фотошпионы ожидают от Nissan Patrol Nismo спортивной подвески, ведь у предшественника были оригинальные амортизаторы Bilstein, а клиренс уменьшали с 275 до 260 миллиметров. Также напрашивается форсировка 3,5-литрового V6: штатно он выдаёт 425 лошадиных сил и 700 Нм, но на версии Nismo отдачу могут увеличить минимум до 456 лошадиных сил (как на «родственном» Infiniti QX80).
Снаружи самый дорогой внедорожник не спутать благодаря красному декору, надписям Nismo, крупноячеистой решётке радиатора, развитому диффузору с «формульным» фонарём и низкопрофильным дискам. Вероятно, ставку сделают на 22-дюймовые колёса, а в салоне появятся вставки под карбон, другая обшивка сидений, красная прострочка и другие скины панели приборов.
Сейчас самый оснащённый Nissan Patrol Platinum стоит в ОАЭ от 389 тысяч дирхамов (106 тысяч долларов), но Nismo наверняка окажется дороже минимум на пять процентов. Поскольку машины уже не скрывают, до премьеры остаются считанные недели, а то и дни.