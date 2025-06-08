Подсчитано, на сколько подорожали новые Lada с 2021 года. Основатель «Автостата» Сергей Целиков сравнил по годам средние цены на основные модели АвтоВАЗа. Для расчёта взяли пять машин, которые остаются в строю. Методика не приводится, поэтому оценить влияние технических обновлений невозможно. Однако итоги любопытны: Lada Granta с 2021 года подорожала на 69%, Vesta — на 85%, Largus — на 86%, Niva Legend — на 56%, а Niva Travel — на 63%.

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В 2021 году средняя цена Lada Granta составляла 631 тысячу рублей, Vesta можно было купить за 882 тысячи рублей, Largus — за 870 тысяч рублей, трёхдверную Niva Legend — за 710 тысяч рублей, а пятидверную Niva Travel за 873 тысячи рублей. По итогам пяти месяцев 2025 года картина другая: даже Granta и Niva Legend стоят в среднем 1 067 000 и 1 110 000 рублей соответственно, а другие семейства Lada оцениваются в 1,4-1,6 миллиона рублей.

В обозначенный период времени Lada Vesta пережила рестайлинг, а Largus «переехал» из Тольятти в Ижевск. Любопытно, что по оценкам аналитиков Largus с 2024 года в среднем подешевел с 1 625 000 до 1 620 000 рублей, хотя стартовая цена в прайс-листах не менялась (от 1 660 000 рублей). Возможно, «Автостат» попытался учитывать прямые скидки, которые внедрили с прошлой осени.

На минувшей неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил рост цен на автомобили Lada из-за удорожания производства. О необходимости коррекции на величину инфляции топ-менеджер намекнул ещё в середине апреля, однако пока прайс-листы не переписывали.