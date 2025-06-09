Автопроизводитель из Китая станет поставщиком для McLaren

Портал Yiou Auto утверждает: стартап Nio с 2026 года начнёт снабжать аккумуляторами не только себя, но и партнёра из Уокинга. Взаимодействие не случайно: у McLaren и Nio общий инвестор — государственный холдинг CYVN из Абу-Даби. Британский производитель суперкаров принадлежит арабскому фонду на 100%, а молодая китайская марка — на 20%. Батареи появятся на перспективных гибридах.

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По неофициальным данным Nio будет поставлять аккумуляторы McLaren небольшими партиями, причём китайцы поделятся цилиндрическими ячейками стандарта 4680. Однако об унификации суперкаров и массовых моделей Nio говорить не приходится: для супергибридов разработают эксклюзивные батареи с особыми характеристиками.

Сейчас McLaren Artura использует батарею ёмкостью 7,4 киловатт-часа и её хватает примерно на 30 километров пути без активации ДВС. Китайские ячейки будут ёмкостью около 10 киловатт-часов, но ни химический состав, ни основные характеристики не раскрываются. Какая модель McLaren первой «породнится» с Nio тоже пока не уточняется. Однако месяц назад гендиректор Ferrari намекнул, что его компания тоже получает аккумуляторы из Поднебесной.

Сотрудничество между McLaren и Nio возможно не только в области батарей. Совместно с партнёрами из Поднебесной может быть выпущен первый кроссовер британского бренда. Технологиями поделится стартап Forseven, который тоже принадлежит арабскому фонду CYVN Holdings.