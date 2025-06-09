КамАЗ подтвердил скорый дебют легкого грузовичка категории B

В годовом отчёте компании сказано, что во второй половине 2025 года модельный ряд бескапотников «Компас» пополнится пятой моделью с индексом «3». Речь идёт о долгожданном грузовичке КамАЗ категории B полной массой менее 3,5 тонны. Вероятно, новинку вовсе сертифицируют так, чтобы автомобиль не попадал под критерии «грузового каркаса» Москвы и конкурировал с Sollers SF1 и «ГАЗелями».

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КамАЗ «Компас 3» официально не показывали, но ожидается, что кабина будет унифицирована с «Компасом 5», уменьшится погрузочная высота, появятся колёса меньшего размера и менее массивная рама. Также у новинки с самого старта продаж должны быть современные цельные блок-фары вместо модульной оптики типа Hella.

Собирать «Компас 3» будет «дочка» КамАЗа, компания «Тракс Восток Рус». Сейчас «младшим» грузовиком является «Компас 5» полной массой 3,5 тонны и грузоподъёмностью до 1,4 тонны. Цены стартуют с 3,19 миллиона рублей за «голое» шасси без учёта госсубсидий и скидок по трейд-ин. В гамме есть бортовые машины, фургоны с разными надстройками и эвакуаторы.

Можно предположить, что «Компас 3» сохранит 2,2-литровый турбодизель (122 л.с., 320 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой». КамАЗ не скрывает, что даже «младший» грузовик де факто окажется более выносливым, чем указано в заводских характеристиках. Гендиректор автогиганта Сергей Когогин отметил, что «Компас 3» завершит формирование семейства, а в 2024 году компания выпустила 5,7 тысячи единиц малотоннажной техники.