Власти Китая предупредили отрасль о слишком низких ценах на авто

Минпромторг Китая совместно с агентством экономического планирования собрал совещание с производителями электромобилей. Власти обеспокоены затянувшимися «ценовыми войнами» и предупредили отрасль о слишком низких ценах на автомобили. На высшем уровне не заинтересованы в чрезмерной конкуренции китайских марок на внутреннем рынке, но противодействия пока нет.

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Портал CNBC утверждает, что в обиход вошёл термин «инволюция» в значении «гонка на дно». Это слово прозвучало в ежегодном отчёте китайского премьера Ли Цяна в марте: уже тогда на высшем уровне прозвучал призыв отказа от «инволюционной конкуренции». Однако в конце мая BYD спровоцировал новый виток «ценовых войн», и Пекин вмешался.

Связанные с правительством организации критикуют BYD, но реальных рычагов воздействия у властей Китая нет: жесточайшая конкуренция на рынке — следствие переизбытка предложения и падения цен на экспортируемые из Китая автомобили. Официальная газета Компартии Китая прямо пишет, что «в ценовых войнах нет победителей», а Минпромторг готов усилить регулирование на рынке ради «добросовестной конкуренции».

Хотя власти Китая забили тревогу, аналитики полагают, что с учётом производственных мощностей и избытка предложения самая интенсивная фаза конкуренции еще впереди. Аналитик Ассоциации автодилеров Китая Чжун Ши считает, что с рыночной конкуренцией мало что можно сделать. На внутреннем рынке уже появился феномен «подержанных» машин с нулевым пробегом, и без регулирования отрасль ждёт хаос, полагает босс Great Wall Вэй Цзяньцзюнь.