Одобрено увеличение одного штрафа для автомобилистов почти в 20 раз

Госдума во втором чтении одобрила увеличение одного штрафа для автомобилистов почти в 20 раз. Речь идет о взыскании за отказ остановить машину по требованию полиции, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России штраф за вышеуказанное нарушение составляет от 500 до 800 рублей. В случае принятия закона он увеличится до 7–10 тысяч рублей.

Страховые выплаты при ДТП без вызова ГАИ вырастут вдвое

Кроме того, статью дополнят положением об ответственности за повторное нарушение, за что водителям будут грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в России предложили минимум в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению в Госдуме.