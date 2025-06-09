Volkswagen внедрит ДВС в новую «электромобильную» платформу

Автопроизводитель подтвердил: архитектура SSP (Scalable Systems Platform) станет основой для последовательных гибридов. Таким образом, новая «электромобильная» платформа Volkswagen сможет оснащаться двигателями внутреннего сгорания, но связи с колёсами не образуются. Одной из самых ожидаемых новинок на SSP будет Golf девятого поколения, но дебют отложен на конец 2020-х.

© Motor.ru

Разработку платформы SSP затормозили серьезные проблемы с программным обеспечением, а теперь стало очевидно: спрос на электромобили ниже ожиданий. Первым рынком для новинок на новой архитектуре станет Китай, где последовательные гибриды набирают популярность. А вот появление Volkswagen с технологией в духе LiXiang в Европе сомнительно из-за дороговизны.

Гендиректор Volkswagen Томас Шефер считает, что последовательные гибриды целесообразны только для крупных моделей для Китая и США. Однако на других рынках комбинированная система типа PHEV может быть лучшим выбором: актуальные заряжаемые гибриды уже предлагают и быструю зарядку, и солидный запас хода на электротяге. Вероятно, первенец платформы SSP появится в Китае в 2026 году, а до Европы доберётся в 2027 году.

Стратегия подразумевает выпуск электромобилей и гибридов с пятью типами кузова от городского хэтчбека до полноразмерного вседорожника. Всего Volkswagen намерен сделать до восьми моделей на архитектуре SSP. Последовательный гибрид Volkswagen для Китая наверняка будет основан на концепте ID.Era и пропишется на совместном предприятии с концерном SAIC.