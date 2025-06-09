Май стал самым успешным месяцем для бизнес-седана Lada Aura

Статистику продаж бизнес-седана Lada опубликовал руководитель «Автостата» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. Модель вышла на российский рынок полгода назад, и пока самым успешным месяцем для нее стал май, когда новинку начали продавать со скидками. В конце весны было куплено 118 экземпляров Aura, причем 90 автомобилей приобрели физлица. Всего с момента выхода на рынок в декабре 2024 года продажи модели составили 530 штук.

Lada Aura — это «растянутый» вариант Vesta. У стретч-седана увеличенная на 250 миллиметров колесная база, больше пространства для пассажиров на втором ряду, оригинальные задние двери, кожаный салон, премиальная аудиосистема, перенастроенная подвеска и улучшенная шумоизоляция. Двигатель — 1,8-литровый Evo мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором.

Целиков отмечает, что возросший интерес к Lada Aura, скорее всего, объясняется скидками — они достигают 550 тысяч рублей. Модель запустили на рынке под конец прошлого года со стартовой ценой 2 599 000 рублей, а сейчас у дилеров автомобили в наличии стоят 2 049 000 рублей. Во столько обойдется Aura в комплектации начального уровня Premier, а чуть лучше оснащенный седан в исполнении Status оценен в 2 179 000−2 264 000 рублей.

По данным «Автостата», 70 процентов продаж Lada Aura приходится на юридические лица, причем это могут быть как конечные покупатели, так и дилеры, уточняет Целиков.

«География регистраций очень широкая — она почти аналогична дилерской сети АвтоВАЗа», — добавляет он.

Lada Aura уже начала осваивать и экспортные рынки — модель появилась в шоуруме компании Pearl Motors в Объединенных Арабских Эмиратах. Удлиненные четырехдверки 2025 года выпуска в максимальной комплектации стоят там 25 тысяч дирхамов, что эквивалентно 2,67 миллиона рублей. Для сравнения: с учетом опционального цвета «Кориандр» в России аналогичная машина в России обойдется покупателям в 2 814 000 рублей, то есть в ОАЭ модель дешевле.

В России, между тем, задумались о выпуске битопливной Aura — разработкой таких модификаций Lada занимается компания ГК «АТС». Однако окончательное решение по этому проекту пока не принято.