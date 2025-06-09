В России призвали заменить старые дорожные камеры

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет РБК.

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Источник издания, близкий к аппарату правительства, рассказал, что 5 июня премьер-министру Михаилу Мишустину пришло письмо от союза с соответствующим предложением.

В нем говорится, что около 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств.

Вице-президент НАС Антон Шапарин рассказал, что старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулем, проход пешехода в неположенном месте и другие нарушения. По его словам, они фиксируют в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

РБК отмечает, что устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб.

НАС в связи с этим просит кабмин провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, стимулировать региональные власти списывать старые неиспользуемые комплексы, а новые контракты на аренду или поставку заключать только на современное оборудование.

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