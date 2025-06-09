BYD Xia планирует увеличить продажи M9 до 80 тысяч единиц в 2025 году. Модель была представлена в августе 2024 года, стоимость – от 249 800 юаней (2,8 млн рублей). M9 стал флагманской моделью в линейке MPV бренда и ориентирован на международный рынок.

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Салон имеет трехрядную компоновку 2+2+3, три дисплея, капитанские кресла, холодильник и потолочный экран. Габариты: длина – 5,14 метра, колесная база – 3,05 метра.

Под капотом M9 установлена гибридная система, включающая бензиновый двигатель 1,5T и электромотор мощностью 268 л.с. Также автомобиль оснащен батареями емкостью 20,4 или 36,6 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 180 км на электротяге.

BYD Xia рассчитывает на успех M9 на международном рынке, где уже представлены электрический M6 и премиальный Denza D9.

Напомним, что Volkswagen убедил 20 тысяч сотрудников уйти. В России начался выпуск автомобилей Jeland.