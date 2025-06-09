Дилеры рассказали сколько авто скопилось на складах прямо сейчас

Дилеры рассказали о том, как обстоит ситуация на складах прямо сейчас. По их оценкам, автомобилей хватит на четыре-семь месяцев из-за предложения, превышающего спрос, однако в целом ситуация с затоваренностью на складах дистрибьюторов улучшается. А уже к июлю-августу некоторые модели могут даже оказаться в дефиците.

© Motor.ru

В разговоре с ТАСС представитель «Автоспеццентра» заявил, что на рынке по-прежнему предложение намного превышает спрос. «Хотя картина сильно отличается между марками, — добавил он.

— У кого-то в остатках запасы на 10 месяцев продаж, а у кого-то уже наблюдается легкий дефицит по отдельным моделям». В «Автодоме» придерживаются аналогичного мнения: объем производства автомобилей в России сопоставим с предыдущими месяцами, а вот импорт снизился. «Сток еще „постарел“ на один месяц, и его себестоимость возросла у владельцев, — заявили в компании. — В среднем сток обеспечит продажи по большинству брендов на шесть-семь месяцев».

А вот в «Авилоне» отмечают снижение затоваренности — запас автомобилей варьируется от двух до пяти месяцев в зависимости от бренда, а на некоторые модели к июлю-августу может возникнуть легкий дефицит. В «Рольфе» же запасы машин на складах оценивают на четыре месяца, и «это много».

Ранее «Автостат» озвучил статистику по продажами за май 2025 года: за последний месяц весны в России реализовали 91,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот результат на 28,3 процента ниже, чем в том же месяце 2024 года, и на 10,7 процента хуже показателя апреля 2025-го. За январь-май продали 440 259 автомобилей, и результат пяти месяцев на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024-го.