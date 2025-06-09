В России начались продажи Chery Tiggo 4 с МКП

Компания Chery объявила о начале продаж в России самой доступной версии Chery Tiggo 4 - от 1 999 000 рублей. Опустить цену ниже психологической отметки удалось благодаря появлению версии с МКП и удалению некоторых опций.

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Tiggo 4 с механической коробкой передач оснащается 113-сильным атмосферником объёмом 1,5 литра.

Из базовой версии Line исключены передние датчики парковки, две подушки безопасности (остались только фронтальные), датчик дождя, электрический стояночный тормоз, заменена мультимедиа (нет голосового управления). Без автоматической трансмиссии кроссовер также лишился выбора режима движения.

Что осталось: 16-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, функция отсрочки выключения фар (Follow me home), задние датчики парковки, камера заднего вида, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), ABS, ESC, Isofix для 2-го ряда, функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света), автоматическое запирание дверей на скорости, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, дистанционное управление открытием замка двери багажника, круиз-контроль, "зимний" пакет (обогрев передних сидений без спинок, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла), сиденья с отделкой из эко-кожи черного цвета, электрический кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, 4 музыкальных динамика, экран борткомпьютера 3.5", экран мультимедиа 10.25", Apple CarPlay / Android Auto, система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном.

На покупку Chery Tiggo 4 с "механикой" нет прямых скидок, выгода по трейд-ину - 50 тысяч рублей. Стоимость кроссовера с роботизированной коробкой стартует от 2 290 000 рублей (без скидок).