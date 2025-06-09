Haval переписал ценники на свои модели

Изменения коснулись четырёх автомобилей: M6, H3, Jolion и Dargo. Добавим, что российский офис «Хавейла» довольно часто редактирует прайс-листы, чтобы корректировать баланс спроса и предложения.

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M6 2024 года выпуска:

было — 2 179 000 ₽ и скидка 200 000 ₽, стало — 2 079 000 ₽ и скидка 50 000 ₽

M6 2025 года выпуска:

было — 2 179 000 ₽ без скидок, стало — 2 179 000 ₽ и скидка 150 000 ₽

H3 2024 года выпуска:

было — 2 699 000 ₽ и скидка 300 000 ₽, стало — 2 699 000 ₽ и скидка 250 000 ₽

H3 2025 года выпуска:

было — 2 799 000 ₽ и скидка 100 000 ₽, стало — 2 799 000 ₽ и скидка 200 000 ₽ (кроме полного привода: для него скидка осталась 100 000 ₽)

Jolion 2025 года выпуска:

было — 2 149 000 ₽ и скидка 100 000 ₽, стало — 2 149 000 ₽ и скидка 50 000 ₽ (на остальные комплектации была скидка 200 000 ₽, стала — 150 000 ₽)

Dargo 2024 года выпуска:

было — 3 049 000 ₽ и скидка 200 000 ₽, стало — 2 899 000 ₽ и скидка 50 000 ₽ (в итоге конечная цена сохранилась)

Один из самых неожиданных новичков 2025 года — купе-кроссовер Haval F7x. Редакция Quto.ru познакомилась с этим автомобилем и убедилась: у F7x есть все шансы стать популярным.