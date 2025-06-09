Ford Mustang посвежел и получил ретро-версию с отсылками к 1980-м годам

Появление особенного варианта приурочено к обновлению американской двухдверки до 2026 модельного года.

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Компания Ford выпускает спортивный автомобиль Mustang с 1964 года. За прошедшее время модель сменила поколение шесть раз, двухдверка актуальной седьмой генерации (заводской индекс – S650) была представлена осенью 2022 года. Теперь американская компания рассказала об обновках, который получил спорткар 2026 модельного года. Такой Mustang появится у дилеров в США позже этим летом.

Для Ford Mustang следующего модельного года производитель решил предложить пакет FX, который рассчитан на поклонников 1980-х и 1990-х годов. Судя по всему, в названии скрыта отсылка к платформе Fox, на которой базировались Мустанги того времени. Опциональный пакет доступен как для купе, так и для кабриолета в богатой комплектации GT Premium.

Спорткар оформлен в ретро-стиле: экстерьер украсили белыми декоративными акцентами, выполненными в цвете Oxford White. Речь идёт о 19-дюймовых колёсных дисках, шильдиках, узнаваемом «копытном» логотипе модели, а также о вставках на радиаторной решётке и накладках на задние фонари. Белая надпись с названием модели, выполненная ретро-шрифтом, есть на заднем стекле купе.

Белый декор сочетается с новым цветом кузова Adriatic Blue Metallic, который стал доступен для машин 2026 модельного года. Он тоже является отсылкой к бирюзовому оттенку Ford Mustang третьего поколения, к той версии, которая выпускалась в период с 1987 по 1993 годы.

Доля изменений положена и салону Ford Mustang 2026 модельного года с пакетом FX. Самым заметным является комбинированная отделка, которая сочетает в себе кожу и материал в клетку, подобный тому, который был у Мустанга в прошлом веке. Причём такое оформление предусмотрено как для обычных сидений, так и для спортивных кресел-ковшей Recaro. Обивка сочетается с контрастной двойной прострочкой – City Silver и Adriatic Blue – на передней панели, рулевом колесе, сидениях и дверных картах.

«Начинка» у особенной версии стандартная для исполнения Ford Mustang GT Premium. Под капотом двухдверки находится атмосферный 5,0-литровый двигатель V8 Coyote, отдача которого составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент – 567 Нм. Он работает в паре либо с шестискоростной механической коробкой передач, либо с десятиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Дилеры Ford в США начнут собирать заказы на Mustang 2026 модельного года в конце июня 2025 года. Цены компания пока не обнародовала. Отметим, стоимость актуального купе Premium GT стартует на этом рынке с 51 080 долларов (эквивалентно примерно 4,04 млн рублей по текущему курсу), а ценник аналогичного кабриолета начинается с 56 580 долларов (около 4,47 млн рублей).