В Россию едет Dongfeng Box: в Беларуси он стоит как Lada Vesta

Эта модель уже продается в нескольких соседних странах — например, в Беларуси его можно купить примерно за 1,5 миллиона в пересчете на российские рубли. Это хэтчбек с электрической силовой установкой, который на одном заряде батареи проезжает до 430 километров по циклу CLTC. В России он может составить конкуренцию Ora 03.

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О том, что Dongfeng Box официально появится в России до конца 2025 года, сообщает телеграм-канал «Автопоток». Субкомпактный электрокар оснащается электромотором на передней оси, который выдает 95 лошадиных сил. На выбор предложены две батареи: на 31,45 или 43,89 киловатт-часа. Заявлен европейский порт быстрой зарядки CCS II Combo, который позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за восемь минут. На одном заряде хэтчбек проезжает 330 или 430 километров в зависимости от версии.

В оснащение модели, представленной в Беларуси, входят русифицированная мультимедийная система, система автоматической парковки, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», климат-контроль и комплекс электронных ассистентов. Из особенностей дизайна — выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика и безрамочные боковые стекла.

Box стоит от 52,9 тысячи до 55,9 тысячи белорусских рублей, это эквивалентно 1,45−1,53 миллиона рублей российских. Это сопоставимо со стоимостью Lada Vesta.

Помимо электрокара Box, компания Dongfeng готовит для российского рынка и другие новинки. Скоро в продажу поступят кроссоверы Mage и Huge, а за ними появятся гибридные модификации Mage и седана Shine Max.