В Россию привезли Exeed VX с обновленным дизайном

Фотографии рестайлингового кроссовера, сделанные в России, публикует портал «Китайские автомобили». Сообщается, что обновленная модель появится в продаже в течение этого лета: первые поставки бензиновых рестайлинговых Exeed VX ожидаются уже в следующем месяце, то есть дилерам такие машины прибудут ориентировочно в середине июля. Отличить новый VX от того, который продается сейчас, можно по задней части — ее полностью переделали.

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У обновленного VX крупные горизонтальные фонари, между которыми протянулась длинная светодиодная полоса. Проем пятой двери расширился, задний дворник перенесли под спойлер, а площадка для номерного знака отныне расположена на бампере, у которого новый дизайн.

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Некоторые изменения произошли и в салоне, хотя и не столь заметные — например появился новый блок физических кнопок на центральном тоннеле. «Китайские автомобили» выяснили, что для владельцев дорестайлинговых машин могут предложить установку новой панели кнопок взамен прежней сенсорной. Однако сколько будет стоить такой апгрейд, пока что неизвестно.

Под капотом все по-прежнему. VX комплектуется двухлитровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил в связке с восьмидиапазонным «автоматом» Aisin, привод полный. Уточняется, что обновленный кроссовер предложат в двух комплектациях, President 6 и President 7, с шести- и семиместным салоном соответственно.

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На сегодняшний день актуальный Exeed VX стоит в России от 5,94 до 6,14 миллиона рублей без учета скидок, причем это цены за автомобили 2024 года выпуска. Обновленные же версии будут выпущены в 2025 году, а потому с большой долей вероятности окажутся дороже.