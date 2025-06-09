Подсчитано, на сколько за 4,5 года подорожали новые автомобили Lada

Так, 2021 года Lada Granta подорожала на 69%, Vesta - на 85%, Largus - на 86%, Niva Legend - на 56%, а Niva Travel - на 63%. Средняя прибавка по модельной линейке составила 72%, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков

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При этом эксперт не упоминает, что модели за несколько прошедших лет получили новые опции и силовые агрегаты. Например, модернизированный двигатель 1.8 Evo без масложора, вариатор и 6-ступенчатую МКПП. Также не указаны другие причины, оказывающие прямое влияние на стоимость автомобиля: курсы валют, санкции, инфляция, модернизация производственных мощностей и так далее.

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Также АвтоВАЗ в текущем году лишь единожды переписывал прайс-листы на Lada из-за макроэкономических факторов - в январе, а грядущее повышение пока отложено.