В РФ на продажу выставили редкий броневик на базе Mercedes G-Class

В столице на одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу очень редкий экземпляр - Mercedes G-Class Guard 2009 года выпуска в заводском состоянии. От обычной версии его отличают толстые бронированные стекла, специальные шины с кевларовым внутренним покрытием и распашные двери багажного отсека.

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Несмотря на 16-летний возраст, внедорожник сохранился в хорошем состоянии, кожаный салон не выглядит затертым, а основываясь на фотографиях продавца - подвеска полностью заменена на новые детали. Подтверждается это и заверением хозяина, что машина прошла полный комплекс работ по комплексному обслуживанию "Мерседеса".

Под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый двигатель M273 рабочим объемом 5,5 литра мощностью 388 лошадиных сил. Он агрегатирован семиступенчатой КПП с приводом на четыре оси.

Владелец просит за свой внедорожник весьма внушительную сумму - 9 500 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что абсолютно новый Mercedes W210 после 28 лет в гараже выставили на продажу в РФ.