Гибридный Chevrolet Corvette E-Ray добрался до Европы в слегка ослабленном виде

Американский полноприводный гибридный суперкар Chevrolet Corvette E-Ray при всех пошлинах и надбавках за адаптацию стоит в Европе дешевле гибридного Porsche 911 Carrera 4 GTS.

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Марка Chevrolet покинула массовый сегмент европейского авторынка в 2013 году, после чего в продаже остались только спорткары Camaro и Corvette, но Camaro в 2023 году был снят с производства, так что теперь в Европе официально представлен только среднемоторный Corvette поколения C8.

В прошлом году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Corvette в Европе составили 532 шт., что на 56% меньше продаж в 2023 году, зато в этом году продажи растут: с января по апрель реализовано 221 шт. (+25% по сравнению с АППГ). Это вполне достойные цифры с учётом того, что официально в Европе представлен только базовый Corvette Stingray с нижневальным 6,2-литровым 16-клапанным V8 LT2, дефорсированным в угоду экологическим характеристикам с 502 л.с. и 637 Нм до 482 л.с. и 613 Нм. Минувшей весной в Великобритании начались продажи более мощного Corvette Z06, а вот в континентальной Европе только что стал доступен для заказа гибридный Corvette E-Ray.

В США премьера Corvette E-Ray состоялась в 2023 году, сейчас его минимальная цена с учётом доставки составляет 108 795 долларов. В Европе Corvette E-Ray стоит заметно дороже: в кузове тарга, который GM называет купе, минимальная цена составляет 169 000 евро, в кузове кабриолет — 176 900 евро. Между тем дебютировавший в прошлом году полноприводный гибридный Porsche 911 Carrera 4 GTS (541 л.с.) стоит в Германии от 183 700 евро, так что «американец» обойдётся дешевле, притом что предлагает лучшую динамику — набирает первую «сотню» за 2,9 с против 3,0 с у Porsche.

В основе силовой установки Corvette E-Ray в европейской спецификации лежит всё тот же дефорсированный V8 LT2, состыкованный с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощность ДВС на задние колёса. Передние колёса вращает электромотор (162 л.с., 165 Нм), который питается от расположенной в центральном тоннеле тяговой батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 643 л.с. (в США — 664 л.с.). Зарядка батареи от внешнего источника не предусмотрена, её заряд пополняется при торможениях, когда электромотор работает в режиме рекуперации, или принудительно во время движения при активации режима Charge+. Непродолжительное время Corvette E-Ray может ездить только на электротяге, но на скорости не выше 70 км/ч.

В стандартное оснащение Corvette E-Ray входят адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, карбон-керамический тормоза Brembo, всесезонные шины Michelin Pilot Sport и полный набор предусмотренных для этой модели электронных ассистентов водителя. За доплату доступны различные опции, в том числе комбинированная окраска и расширенная отделка из углепластика.

Какой интерьер у европейского Corvette E-Ray, непонятно, его фотографии не опубликованы, но, скорее всего, дореформенный, так как он относится к 2025 модельному году, а в США все версии 2026 модельного года будут иметь обновлённый салон.