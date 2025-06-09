Кроссоверу Cadillac Optiq добавили V-версию

Электрический Cadillac Optiq обзавелся «заряженной» V-версией. Такой кроссовер может разогнаться до 60 миль в час за 3,5 секунды — по динамике он уступает только компрессорному CT5-V Blackwing и родственному Lyriq-V. В стандартное оснащение Optiq-V входит особый ездовой профиль Competitive, тормозные суппорты Brembo и автопилот Super Cruise.

Семейство «заряженных» Cadillac V-Series пополнилось новинкой — кроссовером Optiq-V с двухмоторным полным приводом, лонч-контролем и особыми настройками антибукса. С места до 60 миль в час Optiq-V разгоняется за 3,5 секунды, на две десятых секунды медленнее Lyriq-V, хотя между ними много общего — тот же ездовой режим Competitive с ослабленным «ошейником» трекшена и суппорты Brembo на передней оси.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Силовая установка Optiq-V развивает 526 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента — но доступны они только в режиме Velocity Max. Батареи емкостью 85 киловатт-часов хватает на 440 километров, и за 10 минут её можно «заправить» ещё на 110—115 километров. Визуальные маркеры кроссовера — оригинальное оформление передка, глянцево-черный сплиттер и многочисленные шильдики V. За доплату предложены синие тормозные механизмы и углепластиковый обвес.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

В палитре кузовных красок Optiq-V два новых оттенка: серый Magnus Metal Frost и синий Deep Ocean Tintcoat. Стандартно машина оснащена панорамной крышей, 33-дюймовым дисплеем, аудиосистемой AKG Studio с 19 динамиками, расширенным комплексом электронным ассистентов и фирменным автопилотом Super Cruise. Цены стартуют с 68 795 долларов, тогда как за обычный Optiq (304 л.с., 480 Нм) просят от 55 615. До 60 миль в час базовый кроссовер разгоняется за 5,9 секунды, запас хода — 486 километров по американскому циклу EPA.