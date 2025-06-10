Mitsubishi официально отказалась возвращать производство в Россию

В компании подтвердили, что с апреля 2022 года производство на территории страны остановлено, и пересматривать это решение не собираются. При этом в представительстве подчеркивают, что сервисное обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств продолжаются в полном объеме. Поставки новых автомобилей официально прекращены, но инфраструктура бренда сохраняется.

Японская компания Mitsubishi Motors официально подтвердила, что не намерена возвращаться к производству автомобилей в России. По словам представителя концерна, заводы на территории страны остановлены еще весной 2022 года и планы по их повторному запуску отсутствуют. Альтернативных сценариев в корпорации не рассматривают.

Несмотря на это, в российском представительстве компании сообщили, что инфраструктура бренда продолжает функционировать. В частности, все обязательства по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию автомобилей выполняются в полном объеме. Исключением остаются лишь официальные поставки новых машин, которые были приостановлены.

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Ранее эксперты заявляли, что брендам Skoda и Volkswagen также будет сложно восстановить позиции на российском рынке. Укрепление китайских производителей, предлагающих более доступные и качественные автомобили, снижает конкурентоспособность европейских марок. В результате объемы параллельного импорта европейских моделей сокращаются, и массовое возвращение прежних лидеров становится все менее вероятным.