Toyota разработала первую в мире сауну с водородным нагревателем

Компания Toyota совместно с финским производителем Harvia создала экспериментальную сауну, обогреваемую с помощью водородного нагревателя. По словам разработчиков, это первая в мире сауна такого типа. Она не производит выбросов углекислого газа, а выделяет только тепло и воду. Проект пока концептуальный, но в Toyota считают его важным шагом в развитии водородных технологий и альтернативных источников энергии.

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Японская компания Toyota и финская Harvia разработали инновационную сауну, в которой используется водородный нагреватель. Это первый в мире проект подобного рода, и его авторы рассматривают его как способ исследования новых направлений в экологически чистой энергетике. Как отметили в Toyota, устройство полностью безопасно для окружающей среды, поскольку в процессе работы не выделяется углекислый газ — только тепло и вода.

© Toyota

Разработка на данный момент считается концептуальной: сроки возможного серийного производства не называются. В компании пояснили, что выбор Финляндии в качестве площадки для презентации не случаен. В стране насчитывается около 3,3 миллиона саун при населении 5,5 миллиона человек. Представить проект публике планируется в конце июля во время проведения ралли Финляндии.

В начале года Toyota представила первую очередь «умного» города Woven City, строительство которого ведется в японской префектуре Сидзуока у подножья горы Фудзи. Проект охватывает территорию 700 тысяч квадратных метров и задуман как полигон для тестирования автономных транспортных средств. Полученные в рамках проекта технологии в дальнейшем будут внедряться в автомобили Toyota.