На переименованный Geely Tugella начали давать солидные скидки

Скидка на кроссовер Knewstar 001 достигла 500 000 рублей. Прежде кросс-купе китайского производства стоило 4 162 990, но вдобавок покупатели получали скидку на сумму 290 000 рублей. Сейчас стоимость базовой версии осталась неизменной, однако размер прямой выгоды увеличился до 500 000.

© Quto.ru

Новый автомобильный бренд Knewstar российской публике презентовали прошлой осенью. Первенцем стал купеобразный кроссовер Knewstar 001, правда, новинка оказалась рестайлинговым вариантом Geely Tugella.

В первых двух комплектациях мощность двухлитрового турбомотора составляет 200 л.с., а в топовой — 238 л.с. Во всех вариантах двигателю ассистирует классический 8-диапазонный «автомат». Привод — только полный.

В Россию автомобили бренда Knewstar приходят из китайского Харбина, где расположен сборочный конвейер, способный ежегодно выпускать 120 000 единиц техники по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой.

Между тем, россияне объяснили, почему любят автомобили марки Geely. Для справки, на 61% аудитория «поднебесного» бренда состоит из мужчин, а её средний возраст — 44 года.