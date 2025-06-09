На переименованный Geely Tugella начали давать солидные скидки
Скидка на кроссовер Knewstar 001 достигла 500 000 рублей. Прежде кросс-купе китайского производства стоило 4 162 990, но вдобавок покупатели получали скидку на сумму 290 000 рублей. Сейчас стоимость базовой версии осталась неизменной, однако размер прямой выгоды увеличился до 500 000.
Новый автомобильный бренд Knewstar российской публике презентовали прошлой осенью. Первенцем стал купеобразный кроссовер Knewstar 001, правда, новинка оказалась рестайлинговым вариантом Geely Tugella.
В первых двух комплектациях мощность двухлитрового турбомотора составляет 200 л.с., а в топовой — 238 л.с. Во всех вариантах двигателю ассистирует классический 8-диапазонный «автомат». Привод — только полный.
В Россию автомобили бренда Knewstar приходят из китайского Харбина, где расположен сборочный конвейер, способный ежегодно выпускать 120 000 единиц техники по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой.
Между тем, россияне объяснили, почему любят автомобили марки Geely. Для справки, на 61% аудитория «поднебесного» бренда состоит из мужчин, а её средний возраст — 44 года.