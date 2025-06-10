С начала года продажи Belgee на российском рынке выросли вдвое
В России стремительно растёт число владельцев Belgee, о чём свидетельствует положительная динамика продаж за первые пять месяцев текущего года. За это время белорусский автопроизводитель увеличил свою рыночную долю в России в два раза.
Если в январе средний показатель еженедельных регистраций составлял 374 автомобиля Belgee (доля рынка — около 2%), то в мае каждую неделю регистрировалось 855 автомобилей при средней доле рынка 4% и выше. Таким образом, объём майских продаж составил 3 612 кроссоверов Belgee. Это дало возможность бренду войти в «пятёрку» лидеров среди всех иностранных автомобильных брендов, официально представленных в России, пишут «Автоновости дня».
Сейчас в России можно приобрести две модели марки. Речь про городской кроссовер Belgee X50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70. Производитель обещает высокий мировой стандарт качества автомобилей, а также их адаптацию к климатическим условиям России.
«Модельный ряд марки не только соответствует потребительским ожиданиям, но и во многом превосходит их. Согласно недавним опросам, проведенным среди владельцев автомобилей Belgee, их выбор был обусловлен в первую очередь ходовыми качествами, управляемостью, высоким уровнем комфорта, дизайном экстерьера и интерьера», — заявили в пресс-службе производителя.