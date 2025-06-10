С начала года продажи Belgee на российском рынке выросли вдвое

В России стремительно растёт число владельцев Belgee, о чём свидетельствует положительная динамика продаж за первые пять месяцев текущего года. За это время белорусский автопроизводитель увеличил свою рыночную долю в России в два раза.

© Quto.ru

Если в январе средний показатель еженедельных регистраций составлял 374 автомобиля Belgee (доля рынка — около 2%), то в мае каждую неделю регистрировалось 855 автомобилей при средней доле рынка 4% и выше. Таким образом, объём майских продаж составил 3 612 кроссоверов Belgee. Это дало возможность бренду войти в «пятёрку» лидеров среди всех иностранных автомобильных брендов, официально представленных в России, пишут «Автоновости дня».

Сейчас в России можно приобрести две модели марки. Речь про городской кроссовер Belgee X50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70. Производитель обещает высокий мировой стандарт качества автомобилей, а также их адаптацию к климатическим условиям России.