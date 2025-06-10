Росавтодор призвали решить проблему с пробками на трассе "Дон"

Член комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Краснодарского края Эдуард Кузнецов ("Единая Россия") направил руководителю Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ Роману Новикову запрос, касающийся путей решения проблемы пробок на трассе М-4 "Дон" в направлении черноморских курортов, а также целесообразности ремонта дорог в период летних отпусков, когда такие работы препятствуют свободному движению автотранспорта. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Кузнецов напоминает, что в ходе заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" с участием Новикова в 2023 году обсуждался вопрос внедрения на платных участках трассы М-4 "Дон" инновационной системы "Свободный поток".

"В связи с началом сезона отпусков ко мне, как к депутату, представляющему Краснодарский край, вновь поступают обращения граждан в отношении доступности посещения черноморских курортов, которая в связи с временным закрытием аэропортов ЮФО и увеличением нагрузки на железнодорожной транспорт оказалась затруднена. В этой связи вопрос внедрения вышеуказанной системы вновь становится особо актуальным. Ее внедрение сократит время в пути за счет сокращения пробок перед пунктами взимания платы", - указывает депутат.

Кроме того, у граждан возникают многочисленные вопросы о целесообразности и эффективности работ (в ряде случаев ремонт не ведется, а полосы для движения перекрыты) по ремонту дорожного полотна в период летних отпусков, которые зачастую препятствуют свободному движению автотранспорта и увеличивают время проезда по трассе до 3-4 часов и более, отмечается в запросе.

"Также много вопросов поступает в отношении сужения трассы в районе г. Горячий Ключ, которое в дневные часы превращается в многокилометровый затор, что не только создает объективные неудобства местным жителям и отдыхающим, но и приводит к затрудненному доступу специальных служб к населенным пунктам Краснодарского края", - подчеркивает Кузнецов.

Он просит главу Росавтодора дать поручения по затронутым вопросам.