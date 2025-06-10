Apple CarPlay получил новый дизайн и умные виджеты в iOS 26

На конференции WWDC 2025 Apple представила iOS 26 — одну из самых заметных итераций мобильной ОС за последние годы. В числе ключевых обновлений — переработанный интерфейс CarPlay, который, по словам компании, используется более 600 миллионов раз в день. Цель — сделать поездки ещё проще и безопаснее, не жертвуя эстетикой.

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Новый облик: «жидкое стекло» на экране

Главное визуальное изменение — обновлённый стиль Liquid Glass, придающий интерфейсу CarPlay более выразительный и целостный вид. Детали Apple не раскрывает, но делает акцент на том, что обновлённый дизайн не просто красив — он должен интуитивно подсказывать водителю, куда смотреть и на что реагировать.

Обновление также приносит компактный вид уведомлений о звонках. Теперь информация о входящем вызове больше не перекрывает маршрут на экране — водитель может одновременно видеть и кто звонит, и куда ехать.

Виджеты: больше, чем просто кнопки

Одно из самых ожидаемых нововведений — появление виджетов. Пока Apple не раскрывает их точный функционал, но на промоизображениях видно: на экране можно управлять подключёнными устройствами вроде автоматических ворот или освещения в доме. Также отображаются Live Activities — например, таймеры или статусы доставки прямо в интерфейсе CarPlay.

Обновления коснулись и встроенного мессенджера: пользователи могут закреплять важные переписки и отвечать быстрыми реакциями — например, ставить большой палец вверх или вниз. Это позволяет дать обратную связь буквально в одно касание, не отвлекаясь от дороги.

Все эти функции появятся и в версии CarPlay Ultra — премиальном варианте интерфейса, который дебютировал в автомобилях Aston Martin. В ближайшее время он также станет доступен в моделях Hyundai, Kia и Genesis.

Навигация с умом: Apple Maps тоже обновился

Помимо CarPlay, обновления получил и Apple Maps. Среди новшеств — секретный раздел Visited Places, в котором хранятся посещённые локации. Более того, iPhone теперь использует локальные алгоритмы, чтобы распознавать привычные маршруты — домой, в офис — и заранее предупреждать о пробках или предлагать альтернативные пути.

Официальный релиз iOS 26 состоится осенью, и, судя по первым анонсам, CarPlay продолжит эволюционировать от простого дублирования смартфона до полноценного интерфейса управления цифровой средой автомобиля. Всё больше внимания к деталям, удобству и безопасности.