В Gran Turismo впервые появится китайский суперкар

Первым «китайцем» в Gran Turismo станет «заряженный» Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль не только добавят в игру, но и в рамках сотрудничества с компанией Polyphony Digital будет разработан виртуальный суперкар Vision Gran Turismo, его уже показали на первом тизере. По словам разработчика игровой серии Gran Turismo, Xiaomi отличают смелость, страсть и любопытство, а это именно те качества, которые ценятся в Polyphony Digital.

© Motor.ru

От обычного SU7 электрокар с приставкой Ultra отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. У Ультры она трехмоторная, совокупная отдача электромоторов достигает 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Разгон до ста занимает у суперседана 1,98 секунды (на полусликах), 2,1 секунды с шинами класса UHP и 2,3 секунды с туринговыми. Паспортная максимальная скорость четырехдверки превышает 350 километров в час.

О том, что Xiaomi может появится в видеоигре, стало известно некоторое время назад. В мае основатель Gran Turismo Казунори Ямаути встретился с генеральным директором Xiaomi Group в Пекине, где ему предоставили на тест-драйв Xiaomi SU7 Ultra и показали завод электромобилей Xiaomi в Ичжуане.

© Xiaomi

«Автомобильная промышленность Китая стремительно развивается, и Xiaomi, новая сила в автомобильной сфере, уже разработала серию Xiaomi SU7, исключительный автомобиль, который служит ядром всеобъемлющей интеллектуальной экосистемы, начиная от смартфонов и заканчивая носимыми устройствами и бытовой техникой», — заявил по итогам встречи Ямаути.

Теперь же о партнерстве объявлено официально.

На сегодняшний день каталог симулятора Gran Turismo 7 на консолях PS5 и PS4 насчитывает более тысячи различных автомобилей и более 50 гоночных треков, включая виртуальные копии существующих трасс.