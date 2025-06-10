Toyota работает над созданием восьмого поколения спорткара Celica

Вице-президент Toyota по планированию продукции в Северной Америке Купер Эриксен отметил, что проект находится на продвинутой стадии разработки, но подробности не раскрываются.

© runews24.ru

Компания рассматривает возможность выпуска как бензиновых, так и электроверсий, что соответствует современным тенденциям. Технический директор Toyota Хироки Накадзима объявил, что новая модель будет оснащена бензиновым двигателем, а не электродвигателем, как планировалось ранее.

Toyota разработала новый 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, способный выдавать до 407 л.с. Этот двигатель может быть установлен на новую Celica.

Модель выпускалась с 1970 по 2006 годы, но точные сроки выхода новинки пока не объявлены.

Напомним, что скидка на Knewstar 001 достигла полумиллиона рублей. В мае в России было выдано 90,9 тысячи автокредитов.