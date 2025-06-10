Стратегия массовости суббрендов была результативной в Китае

Такая массовость отмечается не только в России, говорит директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. В самом Китае подобная стратегия имеет очень хорошую результативность. Но в России эта маркетинговая политика сомнительна.

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Кроме того, китайские автопроизводители таким образом пытаются минимизировать или уйти от санкционных рисков, объясняет эксперт.

Единственная цель, с которой создавались большинство китайских суббрендов — максимально быстрый выход на рынок и расширение дилерских сетей, полагает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Бесконечное количество суббрендов приводит к перенасыщению рынка и снижению его прозрачности, что актуально для быстрых продаж. Речи о долгосрочной стратегии присутствия с узнаваемым брендом здесь речи не идёт совсем, уверена директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«На фоне ограниченной узнаваемости новых суббрендов и часто недостаточной сервисной инфраструктуры это может привести к уходу некоторых брендов с рынка. В их числе могут оказаться те, кто не сумеет обеспечить стабильные поставки запасных частей, качественное обслуживание и прозрачную политику взаимодействия с автодилерами», — объясняет она.

Специально для России было создано не так много китайских суббрендов, говорит соучредитель и директор по маркетингу и PR компании LikeAvto Илья Бедерханов. Например, Omoda и Jaecoo — глобальные бренды с присутствием во многих странах. Это же можно сказать про Soueast, Wey и Ora.