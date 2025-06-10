"Кладбище" автомобилей "Ока" сняли на фото в США

В штате Колорадо обнаружилась свалка автомобилей "Ока", сообщает канал RomanAP. Автор пишет, что автомобили на фото были ввезены в страну компанией Mirox или автолюбителем-энтузиастом.

© Российская Газета

По одной из версий "Ока" попала в Штаты усилиями некоего автолюбителя, который привёз партию малолитражек в США для их последующей продажи в качестве низкоскоростных транспортных средств. Однако затея провалилась, и теперь машины ржавеют на его участке.

По другой версии, импортом "Оки" в США занималась компания Mirox из Невады. Есть предположение, что одна из машин даже участвовала в гонках, о чём свидетельствует надпись на капоте "Race car" и установленная штанга между стойками лобового стекла - очевидно, для усиления кузова.

Есть ещё одна версия, согласно которой "Окушки" планировали переделывать в электрокары с 12-вольтным электромотором.

В России "Ока" широко представлена на вторичном рынке, в том числе в состоянии "капсулы времени". Одну из таких продают за 3,5 млн рублей.